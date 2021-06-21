امتلك شاليهك في ارقي قري موسي كوست الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في ارقي قري موسي كوست الجديدة - في جنوب سيناء مصر

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تطلق موسي كوست مرحلة جديدة من الشاليهات الفندقية المطله علي البحر،انتهز فرصة امتلاك وحدتك كاملة التشطيب و الفرش و مجهزة بمكيفات الهواء. علي بعد أقل من ٧٠ متر من البحر الاحمر بموسي كوست راس سدر و الاستمتاع بخدمات فندق موسي كوست. مساحة 92 (2غرفه +1 حمام +رسبيشن +كيتشن امريكن +حديقة ) فندق، نادي رياضي، حمامات سباحة، اكوا بارك للاطفال، شاطيء رملي صافي ، و مطاعم و كافيهات.وخدمات تانية كتير واستلام فوري باقل مقدم وبالتقسيط المريح و شاطيء يمتد بطول ٣.٥كم، ‏Nobu Beach Chalets هي فرصة استثمارية رائعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

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العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 255,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2021
رقم الإعلان: 2097558
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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21/6/2021
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امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك

(للبيع)

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21/6/2021
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استمتع بمياة زرقاء من غير امواج عالية و امتلك شاليهك فى باراديس راس سدر

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

180,000 جنيه

21/6/2021
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امتلك شاليهك فى لاسيرينا راس سدر لصيف احلى مع العيلة

(للبيع)

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العنوان:

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20/6/2021
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شاليه للبيع متشطب بالفرش و بفيو ع اكوا بارك فى لاسيرينا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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20/6/2021
صورة الاعلان: ابعد عن الزحمه وامتلك شاليهك في موسي كوست راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ابعد عن الزحمه وامتلك شاليهك في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"في موسي كوست هتلاقي الراحه والرفاهية وهتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء واسعه مسا.
العنوان:

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القسم: 

294,000 جنيه

20/6/2021
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صورة الاعلان: شاليهك استلام فورى و بفيو ع حمام سباحة فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى و بفيو ع حمام سباحة فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بفيو ع حمام سباحة امتلك شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم و حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: صيف دلوقتى فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل - في جنوب سيناء مصر

صيف دلوقتى فى راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بكل خدماتك اللى ملهاش وامتلك شاليه استلام فورى تشطيب سوبر لوكس قريب من كافيهات و اكوا بارك وح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

19/6/2021
صورة الاعلان: استمتع انت و عيلتك باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع انت و عيلتك باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

ع بعد خطوات من اجمل شاطئ رملى هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا باى قريب من حمامات السباحة وكافيهات و اكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

14/6/2021
صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات مع اولادك وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

قضى احلى الاوقات مع اولادك وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

احلى الاوقات هتقضيها مع اولادك بامتلاك شاليه قريب من اجمل بحر صافى شاليه 95 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

14/6/2021
صورة الاعلان: لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لمستوي راقي امتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اجمل فيو في شاليهك الخاص في موسي كوست امتلك شالية 90 م باقل مقدم وبالتقسيط المريح وقريبة من المطاعم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

الحق صيف في ارقي الشواطئ في موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تغير جو في مكان معتدل طول السنة وكمان هتستمتع بالمساحات الخضراء امتلك شاليهك في موسي كوست م 12.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

12/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بجمال الطبيعة والمساحات الخضراء وامتلك شاليهك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع بجمال الطبيعة والمساحات الخضراء وامتلك شاليهك في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في جازي باي وفرح عائلتك علي بعد خطوات من الهايبر ماركت و المطاعم والكافيهات و حمامات ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

10/6/2021
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك وسعادتك تهمنا امتلك شاليهك في جازي باي 95 م يشمل ( 3 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

10/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع بفيو رائع علي البحر في موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بفيو رائع علي البحر في موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بجو البحر ولمه العيلة وامتلك شاليهك في موسي كوست مساحة 90 م ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

9/6/2021
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