امتلك شاليهك في ارقي قري موسي كوست الجديدة

تطلق موسي كوست مرحلة جديدة من الشاليهات الفندقية المطله علي البحر،انتهز فرصة امتلاك وحدتك كاملة التشطيب و الفرش و مجهزة بمكيفات الهواء. علي بعد أقل من ٧٠ متر من البحر الاحمر بموسي كوست راس سدر و الاستمتاع بخدمات فندق موسي كوست. مساحة 92 (2غرفه +1 حمام +رسبيشن +كيتشن امريكن +حديقة ) فندق، نادي رياضي، حمامات سباحة، اكوا بارك للاطفال، شاطيء رملي صافي ، و مطاعم و كافيهات.وخدمات تانية كتير واستلام فوري باقل مقدم وبالتقسيط المريح و شاطيء يمتد بطول ٣.٥كم، ‏Nobu Beach Chalets هي فرصة استثمارية رائعة