امتلك شاليهك في ارقي قري موسي كوست الجديدة

(للبيع)
|تطلق موسي كوست مرحلة جديدة من الشاليهات الفندقية المطله علي البحر،انتهز فرصة امتلاك وحدتك كاملة التشطيب و الفرش و مجهزة بمكيفات الهواء. علي بعد أقل من ٧٠ متر من البحر الاحمر بموسي كوست راس سدر و الاستمتاع بخدمات فندق موسي كوست. مساحة 92 (2غرفه +1 حمام +رسبيشن +كيتشن امريكن +حديقة ) فندق، نادي رياضي، حمامات سباحة، اكوا بارك للاطفال، شاطيء رملي صافي ، و مطاعم و كافيهات.وخدمات تانية كتير واستلام فوري باقل مقدم وبالتقسيط المريح و شاطيء يمتد بطول ٣.٥كم، Nobu Beach Chalets هي فرصة استثمارية رائعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|255,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097558
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