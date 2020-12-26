امتلك شاليهك في اجمل قريه راس علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

روزا بتقدملك شاليه بجاردن في راس سدر بمساحة 140م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) بمقدم 140 الف فقط وفترات سداد مخلفة بدون فوايد و هتلاقي حواليك كل خدامات ومستلزماتك يعني مش هتحتاج تخرج بره القريه و هتقدر تطمئن علي الاولاد عشان شاليهك قدامه كل الخدمات ( البسين واكوا بارك ) وحاجات تانية كتير وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك للتواصل فون او واتس 01013937774