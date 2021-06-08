امتلك شاليهك في اجمل اطلاله علي البحر

هتلاقي كل اللي محتاجة انت واسرتك وهتستمتع بجو الشواطئ والخدمات المتكاملة والفرب من المطاعم والكافيهات و حمامات السباحة ومميزات تانيه بمساحة 75 م تشمل (2 غرفة + حمام +رسبشن + مبطخ امريكاني ) كل دة عندنا في جازي باي راس سدر باقل مقدم و بالتقسيط المريح بدون فوائد على 6 سنين يلا كلمنا حالا علي فون او تس اب علي (0127984894 ) واعرف تفاصيل اكتر .جازي باي راس سدر