امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك

(للبيع)
|لخصوصية اكتر مع ولادك امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر و استمتع بافضل خدمات حمامات السباحة واكوا بارك و مطاعم كلها قريبة من شاليه 75 م ( غرفة نوم + ريسبشن + حمام + مطبخ ) تشطيب اكسترا لوكس ب91 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|باراديس- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097569
255,000 جنيه
91,000 جنيه
180,000 جنيه
88,000 جنيه
74,000 جنيه
294,000 جنيه
203,000 جنيه
188,000 جنيه
62,000 جنيه
73,000 جنيه
137,000 جنيه
294,000 جنيه
90,000 جنيه
73,000 جنيه
137,000 جنيه