امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر لخصوصية اكتر مع ولادك

لخصوصية اكتر مع ولادك امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر و استمتع بافضل خدمات حمامات السباحة واكوا بارك و مطاعم كلها قريبة من شاليه 75 م ( غرفة نوم + ريسبشن + حمام + مطبخ ) تشطيب اكسترا لوكس ب91 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى Paradise راس سدر