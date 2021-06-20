امتلك شاليهك فى لاسيرينا راس سدر لصيف احلى مع العيلة

(للبيع)
|بتدور ع مصيف محصلش مع العيلة تعالى امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى فى ارقي قري راس سدرو خليك طول الصيف فى شاليهك 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) ب 88 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد تشطيب فاخر سوبر لوكس وسط ارقى وافضل الخدمات اللى ملهاش مثيل يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى وقضى احلى مصيف مع العيلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|88,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097500
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