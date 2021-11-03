امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى بأقل مقدم والفرش هدية

(للبيع)
|فى لاسيرينا باى الساحرة براس سدر حيث المياةالصافية والرمال الناعمة امتلك شاليهك واستمتع باجمل اطلالة للبحر من شاليهك ودة لان الشالية بيشوف البحر مباشرة يعني شاليهك فى مكان مميز دة غير الخدمات المميزة عشان استمتاعك مع عيلتك يكمل فالقرية مزودة بخدمات كتير منها: حمامات سباحة (للاطفال والكبار ومغطي للسيدات ) •2اكوابارك •مطاعم وكافيهات •فندق 4 نجوم (سيناوي لاجون ) •منطقة العاب الشالية مساحتة 75م وبيتكون من(2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكى) والشالية بالفرش هدية معاه وكل دة بمقدم 59 الف بس وبأسهل فترة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|59,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109925
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