امتلك شاليهك فى اميز مكان فى السخنة

دقايق من بوابات السخنة ، وكمان هتسمتع باحلى بحر فى السخنة وشاطئ رملى ، شاليهات كل قريتنا برؤية مميزة ع البحر ، شاليهك هتستلمه كامل التشطيب بمساحة 125 متر وحواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها (لجونز – حمامات سباحة – اكوابارك – كافيهات – مطاعم ) ، بمقدم 5 % وقسط على 8 سنين