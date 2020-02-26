امتلك شاليهك فى اميز مكان فى السخنة

(للبيع)
|دقايق من بوابات السخنة ، وكمان هتسمتع باحلى بحر فى السخنة وشاطئ رملى ، شاليهات كل قريتنا برؤية مميزة ع البحر ، شاليهك هتستلمه كامل التشطيب بمساحة 125 متر وحواليك كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها (لجونز – حمامات سباحة – اكوابارك – كافيهات – مطاعم ) ، بمقدم 5 % وقسط على 8 سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054315
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