امتلك شاليهك فى السخنة وقضى صيفك براحتك

(للبيع)
|هتستمتع بافضل اجازة فى شاليهك فى ماجادا السخنة ، لان قريتنا وفرتلك افضل الخدمات ، ( تسلق الجبل – مناطق لليوجا ع البحر – سبا ع البحر ) بالاضافة الى ( اللاجونز – حمامات السباحة – الاكوا بارك ) ادفع 10% مقدم وقسط الباقى على 9 سنين واستلم شاليهك برؤية كاملة للبحر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055029
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