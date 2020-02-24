امتلك شاليهك فى السخنة واستمتع بكل لحظه فى اجازتك

(للبيع)
|فى قريتنا هتلاقى كل اللى نفسك فيه ، هتلاقى شاليهك ع البحر وسط كل الخدمات اللى ممكن تحتاجها . شاليهك كامل التشطيب برؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات . استلم شاليهك بمساحة 105 متر بمقدم 120 الف وقسط على 10 سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054053
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