امتلك شاليهك فى السخنة بمقدم 120 الف واطول فترة سداد ، باستلام كامل التشطيب بالتكيفات والمطابخ وقسط على 8 سنين ، جميع الوحدات رؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات ، قريتنا متكاملة الخدمات ، احجز وحدتك واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير .