(للبيع)
|امتلك شاليهك فى السخنة بمقدم 120 الف واطول فترة سداد ، باستلام كامل التشطيب بالتكيفات والمطابخ وقسط على 8 سنين ، جميع الوحدات رؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات ، قريتنا متكاملة الخدمات ، احجز وحدتك واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054379
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