امتلك شاليهك ع انقى بحر في الساحل الشمالي

(للبيع)
|عيش حياة سعيده انت وعيلتك وامتلك شاليه في الساحل الشمالي واستمتع ببحر صافي 120م(3عرف+2حمام+مطبخ امريكان+رسيبشن+تراس)بتشطيب سوبر لوكس كمان هتستمتع بكل الخدمات اللي هتحاجها الاساسيه والترفيهيه حمامات سباحه ليك ولاسرتك اكوابارك عشانك انت و ولادك مول تجاري مطاعم وكافيهات بافضل خدمه وخدمات تاني كتير بالتقسيط المريح وبدون اي فوايد متفكرش كتير وكلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094316
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