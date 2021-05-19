امتلك شاليهك ع انقى بحر في الساحل الشمالي

عيش حياة سعيده انت وعيلتك وامتلك شاليه في الساحل الشمالي واستمتع ببحر صافي 120م(3عرف+2حمام+مطبخ امريكان+رسيبشن+تراس)بتشطيب سوبر لوكس كمان هتستمتع بكل الخدمات اللي هتحاجها الاساسيه والترفيهيه حمامات سباحه ليك ولاسرتك اكوابارك عشانك انت و ولادك مول تجاري مطاعم وكافيهات بافضل خدمه وخدمات تاني كتير بالتقسيط المريح وبدون اي فوايد متفكرش كتير وكلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب