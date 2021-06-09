امتلك شاليهك ع البحر وبفيو ع حمام سباحة فى لاسيرينا باى

بفيو ع حمام سباحة امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى وقضى احلى الاوقات مع اولادك واستمتع باجمل بحر صافى وشاطئ رملى شاليهك 95 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن + 2 حمام + مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس بالفرش مع افضل وارقى الخدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك ب77 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه قضى احلى الاوقات وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا باى راس سدر