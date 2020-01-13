امتلك شاليهك علي بحر الساحل بمقدم 120 الف وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
هتمللك شاليهك علي بحر الساحل في الكيلو 178 واستمتع باحلي الخدمات الشاطئية علي البحر (CLUB HOUSES - GYM – SPA - مطاعم و كافيهات) القرية كلها سي فيو بمقدم 120 الف وبالتقسيط علي 8 سنين مساحات تبدا من ( شاليه – لفيلا ) للتفاصيل 01211411556
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2020
رقم الإعلان: 2048870
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% وبالتقسيط علي 7سنين امتلك شاليهك علي بحر الس - في الإسكندرية مصر

باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% وبالتقسيط علي 7سنين امتلك شاليهك علي بحر الس

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك علي بحر الساحل في اجدد القري في الكيلو 75 الساحل الشمالي واستمتع بحياتك علي بحر الساح.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

54,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: اشتري في ابراج العلمين واستمتع بحياتك علي بحر الساحل 57 الف سعر المتر - في الإسكندرية مصر

اشتري في ابراج العلمين واستمتع بحياتك علي بحر الساحل 57 الف سعر المتر

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اشتري واستثمر في مدينة العلمين مدينة متكاملة فيها حياة طول السنة وعيش الرفاهية وابداء مشروعك من هناك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

13/1/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين - في الإسكندرية مصر

باقل مقدم في الساحل الشمالي 5% مقدم وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

في الكيلو 75 في طريق اسكندرية مطروح هتمتلك شاليهك وعيش في الجولد سكوير 30 دقيقة من اسكندرية و30 دقي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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11/1/2020
صورة الاعلان: هتمتلك شاليهك في PALI الساحل الشمالي في اجمل واميز القري هناك واستمتع بجمال - في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك في PALI الساحل الشمالي في اجمل واميز القري هناك واستمتع بجمال

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك في PALI الساحل الشمالي في اجمل واميز القري هناك واستمتع بجمال القرية والخدمات القرية .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: 57 الف امتلك وحدتك في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل - في الإسكندرية مصر

57 الف امتلك وحدتك في ابراج العلمين وعيش علي بحر الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمقدم 57 الف جنية هتمتلك وحدتك في ابراج العلمين علي البحر واستمتع بخدمات مدينة العلمين والخدمات الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

11/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب شاليه تايم شير بالساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

مطلوب شاليه تايم شير بالساحل الشمالي

(للشراء (مطلوب))

- في الإسكندرية مصر

مطلوب شراء شاليه تايم شير بالساحل الشمالي مجهز بالكامل غرفتين او غرفه وحمامين او حمام ورسيبشن فيو بح.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,111 جنيه

29/12/2019
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صورة الاعلان: شاليه تايم شير بالساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

شاليه تايم شير بالساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب شراء شاليه تايم شير بالساحل الشمالي غرفتين او غرفه حمامين او حمام ورسيبشن فيو بحر او بيسين مجه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

11,111 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: علي الكيلو 180 في طريق اسكندرية مطروح امتلك شاليهك في قريتنا بمقدم 10% - في الإسكندرية مصر

علي الكيلو 180 في طريق اسكندرية مطروح امتلك شاليهك في قريتنا بمقدم 10%

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمقدم 10% وبالتقسيط علي 8 سنين امتلك شاليهك في قريتنا في الساحل وعيش حياة الرفاهية واستمتع بالراحة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: 54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وتعيش في الكيلو 75 في الساحل - في الإسكندرية مصر

54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وتعيش في الكيلو 75 في الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

عيش في المربع الذهبي دقايق من مارينا واسكنرية واستمتع بكل الخدمات ( كافيهات – مطاعم – اكوا بارك – جي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

54,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: اشتري شاليهك في تر واي بمقدم 5% وبالتقسيط علي 7سنين - في الإسكندرية مصر

اشتري شاليهك في تر واي بمقدم 5% وبالتقسيط علي 7سنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك في قريتنا السخنة في الكيلو 186 سيدي عبد الرحمن احلي بحر في الساحل اشتري شاليهك واستمتع بحياة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

54,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: 54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وحدتك في الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

54 الف مقدم فقط تقدر تمتلك وحدتك في الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شاليهك في اميز القري في الساحل الشمالي استمتعاول مرة ممشي علي لبحر مباشرة ولاند سكيب ولاجونز قابل ل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

54,000 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط - في الإسكندرية مصر

حياتك اجمل في PALI الساحل الشمالي امتلك شاليهك بمقدم 120 الف فقط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كل خدمات في قرية بالي بين طبيعة ساحرة وطريق من الاشجار الاستوائية ممشي كله اشجار يعني هتروح الكيدز ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل علي اجمل بحر - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل علي اجمل بحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بحر سيدي عبد الرحمن وشوف البحر من كل مكان في القرية بمقدم بمقدم 10 % وبالتقسيط علي 10 سنين المساحا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: استمتع pali الساحل الشمالي وعيش علي اجمل قري الساحل - في الإسكندرية مصر

استمتع pali الساحل الشمالي وعيش علي اجمل قري الساحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك في اجمل القري ي الساحل الشمالي واستمتع باجمل بحر والخدمات الشاطئية ملاعب وكافيهات وجي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل واستمتع بالبحر - في الإسكندرية مصر

امتلك شاليهك في لاسرينا الساحل واستمتع بالبحر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بتقدملك اجمل القري في الساحل الشمالي لاسرينا الساحل علي اجمل بحر القرية مصممة علي مصاطب بتخليك تشوف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

19/11/2019
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