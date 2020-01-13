امتلك شاليهك علي بحر الساحل بمقدم 120 الف وبالتقسيط علي 8 سنين

(للبيع)
|هتمللك شاليهك علي بحر الساحل في الكيلو 178 واستمتع باحلي الخدمات الشاطئية علي البحر (CLUB HOUSES - GYM – SPA - مطاعم و كافيهات) القرية كلها سي فيو بمقدم 120 الف وبالتقسيط علي 8 سنين مساحات تبدا من ( شاليه – لفيلا ) للتفاصيل 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048870
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