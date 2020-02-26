امتلك شاليهك علي المعالم الفرعونية في السخنة

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صورة الاعلان: امتلك شاليهك علي المعالم الفرعونية في السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك الترفيهي في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة علي اجمل المعالم الحضارية وعيش جو فرعوني في مصيفك وكمان هتستمتع بكل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وفندق 5 نجوم وغيرهم كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2020
رقم الإعلان: 2054396
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