امتلك شاليهك علي المعالم الفرعونية في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك الترفيهي في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة علي اجمل المعالم الحضارية وعيش جو فرعوني في مصيفك وكمان هتستمتع بكل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وفندق 5 نجوم وغيرهم كتير وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054396
115,000 جنيه
108,000 جنيه
289,000 جنيه
133,000 جنيه
104,000 جنيه
133,000 جنيه