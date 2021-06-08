امتلك شاليهك علي البحر في جازي باي

بمقدم 46000 تقدر تمتلك شالية بفيو رائع علي البحر تشمل ( غرفه + حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي ) وعلي بعد خطوات من المطاعم والكافيهات و هايبر ماركت وبحيرات صناعية وكيدز اريا ) وخدمات تانية كتير في جازي باي راس سدر وبنظام سداد علي 6 سنين يلا كلمنا حالا علي الفون او الوتس اب ( 01279848994)واعرف عن جازي باي