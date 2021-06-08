امتلك شاليهك علي البحر في جازي باي

(للبيع)
|بمقدم 46000 تقدر تمتلك شالية بفيو رائع علي البحر تشمل ( غرفه + حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي ) وعلي بعد خطوات من المطاعم والكافيهات و هايبر ماركت وبحيرات صناعية وكيدز اريا ) وخدمات تانية كتير في جازي باي راس سدر وبنظام سداد علي 6 سنين يلا كلمنا حالا علي الفون او الوتس اب ( 01279848994)واعرف عن جازي باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|46,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096408
70,000 جنيه
79,000 جنيه
77,000 جنيه
50,000 جنيه
125,000 جنيه
80,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
137,000 جنيه
137,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
63,000 جنيه
130,000 جنيه
56,000 جنيه