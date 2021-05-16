امتلك شاليهك جمب مرسى اليخوت لتستمتع باجمل جولة فى بحر السخنة

استمتع باجمل جولة باليخت كل يوم فى اجمل بحر صافى فى العين السخنة وعيش الرفاهية و الجمال مع عيلتك و امتلك شاليه تشطيب كامل 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من حمامات سباحة و حضانة للاطفال و فندق و خدمات تانية اكتر استلام فورى و بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 واستمتع باجمل بحر صافى و شاطئ رملى فى ماليبو العين السخنة