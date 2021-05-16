امتلك شاليهك جمب مرسى اليخوت لتستمتع باجمل جولة فى بحر السخنة

(للبيع)
|استمتع باجمل جولة باليخت كل يوم فى اجمل بحر صافى فى العين السخنة وعيش الرفاهية و الجمال مع عيلتك و امتلك شاليه تشطيب كامل 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من حمامات سباحة و حضانة للاطفال و فندق و خدمات تانية اكتر استلام فورى و بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 واستمتع باجمل بحر صافى و شاطئ رملى فى ماليبو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|433,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093982
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