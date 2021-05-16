امتلك شاليهك جمب مرسى اليخوت لتستمتع باجمل جولة فى بحر السخنة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك جمب مرسى اليخوت لتستمتع باجمل جولة فى بحر السخنة - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

استمتع باجمل جولة باليخت كل يوم فى اجمل بحر صافى فى العين السخنة وعيش الرفاهية و الجمال مع عيلتك و امتلك شاليه تشطيب كامل 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من حمامات سباحة و حضانة للاطفال و فندق و خدمات تانية اكتر استلام فورى و بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 واستمتع باجمل بحر صافى و شاطئ رملى فى ماليبو العين السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 433,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/5/2021
رقم الإعلان: 2093982
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع الرفاهية و الجمال هتلاقيها عندنا فورى فى السخنة - في السويس مصر

بتدور ع الرفاهية و الجمال هتلاقيها عندنا فورى فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

الرفاهية عنوانا فى ماليبو السخنة دلوقتى هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ع اجمل بحر صافى 110 م ( 2 غرفة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

313,000 جنيه

16/5/2021
صورة الاعلان: مع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك متشطب بالتكيفيات فى السخنة - في السويس مصر

مع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك متشطب بالتكيفيات فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بقعدة حلوة مع عيلتك ع اجمل شاطئ رملى فى ازها السخنة وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس ( 3 غرف نوم .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

346,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وعيش الرفاهية مع ولادك ع البحرف قلب السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك وعيش الرفاهية مع ولادك ع البحرف قلب السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الرفاهية مع ولادك ع اجمل بحر صافى فى قلب العين السخنة مع ارقى الخدمات المتكاملة club house و من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

311,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: امتلك واستثمر في العين السخنة بمقدم ميخطرش على بالك - في السويس مصر

امتلك واستثمر في العين السخنة بمقدم ميخطرش على بالك

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع في اروما السخنة 100م(2غرفة + ريسيبشن + مطبخ + حمام + تراس) على البحر ووسط المساحات الخضر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

47,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: احجز شاليهك في العين السخنة بالتقسيط المريح واستلام فوري - في السويس مصر

احجز شاليهك في العين السخنة بالتقسيط المريح واستلام فوري

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع في قرية اروما السخنة 150م(3غرف + ريسيبشن +تراس + مطبخ + حمام ) على البحر وسط خدمات اروما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

9/5/2021
صورة الاعلان: امتلك لوفت بااطلاله ع لاجون ف المونت جلاله - في السويس مصر

امتلك لوفت بااطلاله ع لاجون ف المونت جلاله

(للبيع)

- في السويس مصر

لوفت بااجمل فيو ع لاجون 95م مكون من (2 غرفة+1حمام+مطبخ + ريسبشن+تراس) تشطب ألترا سوبر لوكس ف المونت .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

145,000 جنيه

29/4/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليهك ع المفتاح بنظام امني متكامل واطمن ع اولادك - في السويس مصر

شاليهك ع المفتاح بنظام امني متكامل واطمن ع اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

استلم شاليهك ع المتفاح بالتكيفات والمطبخ شاليهك 180م مكون من(3غرف+2حمام+مطبخ+ريسبشن) تشطيب كامل بالت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

660,000 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: عيش احلى حياة ع البحر وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش احلى حياة ع البحر وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

ع بعد خطوات من البحر امتلك شاليهك فى السخنة واستمتع بكل خدماتك اللى كلها حواليك حمامات سباحة و اكوا .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: استلم مفتاح شاليهك فورا بفيو ع بحيرات صناعية فى السخنة - في السويس مصر

استلم مفتاح شاليهك فورا بفيو ع بحيرات صناعية فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

اقعد فى شاليه وشوف اجمل بحيرات صناعية جمب كل خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات شاليه 110 م ( 2 غرفة +.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

342,000 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بحديقة خاصة على البحر في العين السخنة بالتكيفات والغاز واستلام - في السويس مصر

امتلك شاليه بحديقة خاصة على البحر في العين السخنة بالتكيفات والغاز واستلام

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع 80م(غرفة + مطبخ + حمام + ريسيبشن + حديقة خاصة)على البحر في اروما السخنة التي تتميز بخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا في العين السخنة بالتقسيط المريح تشطيب سوبر لوكس بالتكيفا - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا في العين السخنة بالتقسيط المريح تشطيب سوبر لوكس بالتكيفا

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في اروما السخنة شاليه فندقي 50م(غرفة + مطبخ + حمام + تراس) على البحر وسط الخدمات المتميزة شاطئ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

38,000 جنيه

28/4/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستثمره في العين السخنه - في السويس مصر

امتلك شاليهك واستثمره في العين السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك هتستلمه متشطب وجاهز وع اجمل فيو بحر وكريستال لاجون 115م(3غرف+2حمام+مطبخ بتصميم امريكي+ريسبشن .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

355,000 جنيه

26/4/2021
صورة الاعلان: لحياة كلها متعه ورفاهيه امتلك شاليه ف العين السخنه - في السويس مصر

لحياة كلها متعه ورفاهيه امتلك شاليه ف العين السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في قرية بلوبلو في العين السخنه وعيش حياة كلها رفاهيه وسعادة انت واسرتك شاليهك 110م(2غرفه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

296,000 جنيه

26/4/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك النهارده واستمتع بالبحر انت وعيلتك في العين السخنه - في السويس مصر

امتلك شاليهك النهارده واستمتع بالبحر انت وعيلتك في العين السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

متفكرش كتير ولا تشيل هم الصيف واستمتع مع عيلتك ببحر صافي شاليهك عندنا في العين السخنه بمنطقة طواحين.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

481,000 جنيه

20/4/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك حالا واستعد للصيف ف السخنه - في السويس مصر

امتلك شاليهك حالا واستعد للصيف ف السخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك النهارده واستمتع بالبحر انت وعيلتك في العين السخنه شاليهك 120م (3غرف+2حمام+مطبخ امريكان.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

321,000 جنيه

20/4/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager