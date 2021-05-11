امتلك شاليهك تشطيب اكسترا لوكس قريب من خدماتك فى راس سدر

بتدور ع بحر صافى و خدمات راقية احنا وفرنالك كل ده فى Paradise راس سدر عندنا هتقدر تمتلك شاليه 75 م مكون من ( غرفة نوم + مطبخ امريكان + حمام + ريسبشن + تراس ) تشطيب اكسترا لوكس ب124 الف مقدم و الباقى باقساط مريحة جدااا بدون فوائد و ليك فرصة الاختيار ال view اللى يعجبك وسط خدمات كتير كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة و اكوابارك يلا مستنى ايه كلمنا دلوقتى ع الفون او ابعتلنا ع الواتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى اجمل قرى راس سدر