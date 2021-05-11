امتلك شاليهك تشطيب اكسترا لوكس قريب من خدماتك فى راس سدر

(للبيع)
|بتدور ع بحر صافى و خدمات راقية احنا وفرنالك كل ده فى Paradise راس سدر عندنا هتقدر تمتلك شاليه 75 م مكون من ( غرفة نوم + مطبخ امريكان + حمام + ريسبشن + تراس ) تشطيب اكسترا لوكس ب124 الف مقدم و الباقى باقساط مريحة جدااا بدون فوائد و ليك فرصة الاختيار ال view اللى يعجبك وسط خدمات كتير كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة و اكوابارك يلا مستنى ايه كلمنا دلوقتى ع الفون او ابعتلنا ع الواتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى اجمل قرى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باراديس راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|124,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093840
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