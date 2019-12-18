امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

(للبيع)

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صورة الاعلان: امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) جمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونموذج من برج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات وخدمات تانية كتييير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 275,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045598
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عايز الخصوصية تعالى امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عايز الخصوصية تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش بحديقة خاصة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: بتدور ع الاستثمار المضمون تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بتدور ع الاستثمار المضمون تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمارك صح بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس قريب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

عاين بنفسك ع الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عاين بنفسك ع الطبيعة وعيش احلى جو فى السخنة وامتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

144,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية في السخنة - في السويس مصر

شاليهك بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت بأطلالة رائعة علي المعالم الحضارية من الاهرامات وابو الهول ومعبد الكر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك ف يموقع مميز علي الاهرامات ونهر النيل - في السويس مصر

شاليهك ف يموقع مميز علي الاهرامات ونهر النيل

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة بموقع مميز جدا علي الاهرامات وابو الهول ونهر النيل ونموذج من برج القاهرة وكما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

18/12/2019
صورة الاعلان: عيش جو الرومانسية ع اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عيش جو الرومانسية ع اجمل بحر فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش احلى جو رومانسى وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

17/12/2019
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صورة الاعلان: ادفع بالتقسيط وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

ادفع بالتقسيط وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بالقرب من مطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: استمتع بأحلي صيد واحلي سهرات في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بأحلي صيد واحلي سهرات في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت واصتاد براحتك واستمتع بأحلي سهرات علي البحر في احلي كافيهات ومطاعم واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

98,000 جنيه

17/12/2019
صورة الاعلان: هتصيف وسط الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

هتصيف وسط الاهرامات ونهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة وسط الاهرامات وابو الهول ونهر النيل ومعالم حضارية تانية كتير وكمان في حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بالرفاهية في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بالرفاهية في حمامات سباحة واكوا بارك وكمان هتستهر في احسن مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

92,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: بالم بيتش غيرت الواقع دلوقتى شاليهك على اكبر اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

بالم بيتش غيرت الواقع دلوقتى شاليهك على اكبر اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

بالم بيتش غيرت الواقع بامتلاك شاليه ع اكبر اكوا بارك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90م (2 غرفة نوم +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

134,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: كل يوم احلى من اللى قبله بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

كل يوم احلى من اللى قبله بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش كل يوم احلى من اليوم اللى قبله وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل الخدمات مطاعم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: في السخنة هتستمتع بأحلي رحلات في اليخت - في السويس مصر

في السخنة هتستمتع بأحلي رحلات في اليخت

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت واستمتع بأحلي رحلات باليخت واحلي صيد وهتسهر براحتك علي البحر وشاليهك 1.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

111,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: كمل لمة العيلة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

كمل لمة العيلة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

كمل لمة العيلة وامتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم + ريسبشن +م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

483,000 جنيه

16/12/2019
صورة الاعلان: مفيش حاجة ناقصاك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

مفيش حاجة ناقصاك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

خليك قريب من كل خدماتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك ومرسى اليخوت عشان تعمل احلى جولة باليخت وتشوف جمال .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

515,000 جنيه

15/12/2019
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