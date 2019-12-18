امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

امتلك شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) جمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونموذج من برج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات وخدمات تانية كتييير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت