امتلك شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 120م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) جمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونموذج من برج القاهرة اللي بيضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات وخدمات تانية كتييير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|275,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045598
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