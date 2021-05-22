امتلك شاليهك ب10% مقدم وقسط الباقي بدون اي فوايد

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صورة الاعلان: امتلك شاليهك ب10% مقدم وقسط الباقي بدون اي فوايد - في مطروح مصر

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حقق حلمك انت واولادك وامتلك شاليه ع بحر نقى وشاطئ رملي ناعم 105م(2 غرفة + رسيبشن +مطبخ امريكي+ 2 حمام +روف ) متشطب سوبر لوكس واستمتع باحلى الخدمات المتاحه في القريه انت وعيلتك مطاعم وكافيهات هايبر ماركت حمامات سباحة اكوابارك نادي صحي وخدمات تاني كتير يلا مستني ايه كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kholoud
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسرينا الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 199,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095942
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شاليه للبيع لحياة ع هواك طول السنة فى Sea View

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