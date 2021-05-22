امتلك شاليهك ب10% مقدم وقسط الباقي بدون اي فوايد

(للبيع)
|حقق حلمك انت واولادك وامتلك شاليه ع بحر نقى وشاطئ رملي ناعم 105م(2 غرفة + رسيبشن +مطبخ امريكي+ 2 حمام +روف ) متشطب سوبر لوكس واستمتع باحلى الخدمات المتاحه في القريه انت وعيلتك مطاعم وكافيهات هايبر ماركت حمامات سباحة اكوابارك نادي صحي وخدمات تاني كتير يلا مستني ايه كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|لاسرينا الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095942
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