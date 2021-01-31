امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

(للتقسيط)
|استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب من روزا شاليه بمساحة84 مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+تراس) كل ده بمقدم84 الف بس وقسط الباقي على 6سنوات بدون فوايد خدامات القرية: -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت -كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد لاستفسار ومعرفة التفاصيل تواصل معانا فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082211
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