امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب من روزا شاليه بمساحة84 مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+تراس) كل ده بمقدم84 الف بس وقسط الباقي على 6سنوات بدون فوايد خدامات القرية: -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت -كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد لاستفسار ومعرفة التفاصيل تواصل معانا فون او واتساب