امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا - في جنوب سيناء مصر

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استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك متشطب +الفرش هدية روزا شاليه بمساحة84 مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+تراس) كل ده بمقدم84 الف بس وقسط الباقي على 6سنوات بدون فوايد خدامات القرية: -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت -كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد لاستفسار ومعرفة التفاصيل تواصل معانا فون او واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082210
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سعادتك هتلاقيها بامتلاك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى

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31/1/2021
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31/1/2021
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115,000 جنيه

31/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في روزا

(للتقسيط)

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القسم: 

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31/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع 3 غرف بارقي قري ف راس سدر

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العنوان:

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القسم: 

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31/1/2021
صورة الاعلان: شاليه لقطة للبيع بفيو رائع عل البحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه لقطة للبيع بفيو رائع عل البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 62 الف فقط وقسط االباقي علي 84 شهرواستمتع بقعدة حلوة علي شاطئ رملي بد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

27/1/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بوجهة زجاجية وشوف اجمل بحر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه بروف بمساحة 120م واسع لحفلات الشواه (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبالقرب من : -مسجد -مجمع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن براس سدر بمقدم57 الف - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن براس سدر بمقدم57 الف

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 57 الف وقسط علي 6 سنين بدون فوايد امتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة57 و مكون من (غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

27/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن لهواة الصيد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في قعدة حلوة علي شاطئ رملي بدون صخور يبقي الاعلان ده علشان امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 57 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: شاليهك الخاص علي شاطئ ذهبي وسط شبه جزيرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك الخاص علي شاطئ ذهبي وسط شبه جزيرة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد متنوعة هتقدر تمتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة84 و مكون م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

26/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى راس سدر بفيو ع الاكوا بارك مع عرض الفرش هدية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر بفيو ع الاكوا بارك مع عرض الفرش هدية

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

الحق العرض و امتلك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى ع الاكوا بارك وكمان خد الفرش هدية شاليهك 80 م ( 2 غر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى لاسيرينا عيون موسى - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى لاسيرينا عيون موسى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش السعادة كل يوم و امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى راس سدر قريب من حمامات سباحة و كافيهات و مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

60,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن كبير وفرح الاولاد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن كبير وفرح الاولاد في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في قعدة حلوة علي شاطئ ذهبي يبقي الاعلان ده علشان امتلك شاليه في راس سدر بمقدم 130 الف فقط و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف واسع باطلالهة متميزة علي البحر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف واسع باطلالهة متميزة علي البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

تمتع باطلاله مميزة علي اجمل بحرفي البحر الاحمر وامتلك شاليه بروف واسع لحفلات الشواه (3غرفة+2حمام+مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

25/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف علي رمال ناعمة وبدون صخور - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف علي رمال ناعمة وبدون صخور

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد متنوعة هتقدر تمتلك شاليهك علي شاطئ ناعم براس سدر بمساحة84 و مكون م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

25/1/2021
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