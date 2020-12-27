امتلك شاليهك بمساحة 84م من روزا وهتقدر تكون في بيتك التاني بعد ساعة ونص من

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بمساحة 84م من روزا وهتقدر تكون في بيتك التاني بعد ساعة ونص من - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك بمساحة 84م من روزا وهتقدر تكون في بيتك التاني بعد ساعة ونص من القاهرة مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) بمقدم 84 الف فقطوتسهيلات في السداد و خدامات القرية: -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/12/2020
رقم الإعلان: 2077668
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استمتع باجمل المناظر الطبيعيه وامتلك شاليهك براس سدر

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شاليه لقطة للبيع من روزا براس سدر بمساحة 62ممكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + جاردن خاص) بمقدم.
العنوان:

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27/12/2020
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العنوان:

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27/12/2020
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اغتنم الفرصة والحق قبل اي حد وامتلك شاليهك بمساحة 115م بارخص سعر وبارقي

(للبيع)

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اغتنم الفرصة والحق قبل اي حد وامتلك شاليهك بمساحة 115م بارخص سعر وبارقي قري راس سدر مكون من (3غرف.
العنوان:

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115,000 جنيه

27/12/2020
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اغتنم الفرصة وامتلك شاليهك بحديقة براس سدر

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- في جنوب سيناء مصر

شاليه بمساحة 120م من روزا بارخص سعر براس سدر مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن+ جاردن) .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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120,000 جنيه

27/12/2020
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امتلك شاليهك في راس سدر و عيش جمال الطبيعة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن خاص من روزا يتميز برؤية البحر بمساحة 67م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: امتلاك شاليه بجاردن وقضي اجازتك مع اسرتك براس سدر بمقدم 57 الفـ بس - في جنوب سيناء مصر

امتلاك شاليه بجاردن وقضي اجازتك مع اسرتك براس سدر بمقدم 57 الفـ بس

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- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن كبير و متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر مكون من (غرفة +حمام +مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

27/12/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن باجمل قري البحر الاحمر براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن باجمل قري البحر الاحمر براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 68 الف امتلك شاليه بمساحة 68م واستمتع باطلاله مميزة علي اجمل شواطئ راس سدر علي بعد ساعة ونص من.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه علي شبه جزيرة من روزا - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه علي شبه جزيرة من روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اسمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن خاص بمساحة 140م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر وعيش مصيفك وسط كل اللي بتحلم بيه - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وعيش مصيفك وسط كل اللي بتحلم بيه

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بمقدم 56 الف بس (غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع )و خدامات القرية: -ب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لقطة براس سدر بمقدم 67 الف بس - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لقطة براس سدر بمقدم 67 الف بس

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بمساحة 67 م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) بمقدم 67 الف وانظمة سداد مختلفة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: بمقدم 84 الف بس تقدر تستلم شاليهك براس سدر علي البحر - في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الف بس تقدر تستلم شاليهك براس سدر علي البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بفيو رائع علي البحروامتلك شاليهك بجاردن بمساحة84م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس)بمقدم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في اجمل قريه راس علي بعد 70 دقيقة من القاهرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في اجمل قريه راس علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

روزا بتقدملك شاليه بجاردن في راس سدر بمساحة 140م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) بمقدم 140.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: الشاليه اللي بتحلم بيه من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد - في جنوب سيناء مصر

الشاليه اللي بتحلم بيه من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

روزا بتوفرلك شاليهك علي بحر بجاردن خاص بمساحة 140م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) استثمر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

140,000 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف بمقدم 62 الف فقط - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بروف بمقدم 62 الف فقط

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم62الف استلم مفتاح شاليهك بمساحة 62م بروف واسع لحفلات الشواه من روزا مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

26/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجارن من روزا وسط شبه جزيرة وعيش مصيفك وسط كل اللي بتحلم بيه - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجارن من روزا وسط شبه جزيرة وعيش مصيفك وسط كل اللي بتحلم بيه

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك للبيع بجاردن بمساحة 115م واسع بارخص سعر وبارقي قري راس سدر مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

26/12/2020
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