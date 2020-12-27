امتلك شاليهك بمساحة 84م من روزا وهتقدر تكون في بيتك التاني بعد ساعة ونص من القاهرة مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) بمقدم 84 الف فقطوتسهيلات في السداد و خدامات القرية: -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774