(للبيع)
|امتلك شاليهك بمساحة 84م من روزا وهتقدر تكون في بيتك التاني بعد ساعة ونص من القاهرة مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + روف) بمقدم 84 الف فقطوتسهيلات في السداد و خدامات القرية: -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077668
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