امتلك شاليهك بلمسة مصرية قديمة في لاسيرينا ميني ايجيبت

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة بلمسة مصرية قديمة واستمتع بالاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك وغير الخدمات الترفيهية اللي منها حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش كمان هدية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|96,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048628
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