امتلك شاليهك بلاسيرينا باي واستثمر طول السنة

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي واستثمر طول السنة براحتك وكمان ممكن تروح في اي وقت في السنة وشاليهك جمب الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتيييير والشاليه 75م (2 غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049804
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