امتلك شاليهك بفيو كريستال لاجون فى بالم بيتش السخنة

باجمل فيو ع كريستال لاجون امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة واستمتع باجمل بحر صافى وشاطئ رملى وامتلك شاليه 90 م مكون من ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام + رووف مميز لحفلات الشواء) ب161 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481و امتلك شاليهك بروف فى بالم بيتش السخنة