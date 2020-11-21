امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة140م والمقدم82 الف بس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة140م والمقدم82 الف بس - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 140م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +روف) وكل خدامات قدامك للتواصل فون او واتس 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: - راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 82,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/11/2020
رقم الإعلان: 2073301
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10/11/2020
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7/11/2020
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7/11/2020
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العنوان:

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القسم: 

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7/11/2020
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