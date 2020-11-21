امتلك شاليهك بروف واسع بمساحة120م والمقدم70 الف بس

(للتقسيط)
|شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 120م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +روف) وكل خدامات قدامك للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073300
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