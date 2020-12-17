امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

شاليه لقطة للبيع بموقع متميز علي البحر عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة الجديدة بمساحة 100م كون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) علي النيل الازرق واستمتع بخدمات القرية : حمامات سباحة مغطاه للسيدات -مطاعم -انشطة رياضية على الشاطئ -مراكز جيم وسبا -جاكوزي -تراس علي الشاطئ لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774