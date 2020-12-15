امتلك شاليهك بروف في منتجع BLUE BLUE بالعين السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليه بروف واسع علي البحر مباشرة باقل سعر علي طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة الجديدة بمساحة 100م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) علي النيل الازرق واستمتع بخدمات القرية : حمامات سباحة مغطاه للسيدات -مطاعم -تراس على الشاطئ -نادي رياضي وصحي -جيم -سبا -جاكوزي -تراس علي الشاطئ لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076349
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