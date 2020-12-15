امتلك شاليهك بروف في منتجع BLUE BLUE بالعين السخنة

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف في منتجع BLUE BLUE بالعين السخنة - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شاليه بروف واسع علي البحر مباشرة باقل سعر علي طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة الجديدة بمساحة 100م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) علي النيل الازرق واستمتع بخدمات القرية : حمامات سباحة مغطاه للسيدات -مطاعم -تراس على الشاطئ -نادي رياضي وصحي -جيم -سبا -جاكوزي -تراس علي الشاطئ لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 168,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/12/2020
رقم الإعلان: 2076349
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ - في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجدي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك من روزا واستمتع بمزارات السياحية براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك من روزا واستمتع بمزارات السياحية براس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك من روزا واستمتع بمزارات السياحية براس سدر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ - في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك بروف وسط المياه علي احلي فيو علي البحر براس سدر بمقدم67 الفـ

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجدي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد60 كيلو - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد60 كيلو

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في روزا عمق 200متر فدان و مسافات بين الوحدات علي البحر يعني هتقدر تعيش في خصوصية .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاه - في جنوب سيناء مصر

استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاه

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف علي شبه جزيرة يعني هتقدر تشوف البحر من اي مكان في القريه براس سدر مباشرة بعد نفق ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: الحق فبل نهاية 2020 وامتلك شاليهك في بلوبلو معاه جاردن sea view - في جنوب سيناء مصر

الحق فبل نهاية 2020 وامتلك شاليهك في بلوبلو معاه جاردن sea view

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك بجاردن علي مصاطب يعني هتشوف البحر يالكلمل بمنطقة طواحين الهواء عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

14/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد 60كيلو - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد 60كيلو

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في روزا عمق 200مترفدان و مسافات بين الوحدات علي البحر يعني هتقدر تعيش في خصوصية ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاه - في جنوب سيناء مصر

استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاه

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف علي شبه جزيرة يعني هتقدر تشوف البحر من اي مكان في القريه براس سدر مباشرة بعد نفق ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد 60كيول - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد 60كيول

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في روزا عمق 200مترفدان و مسافات بين الوحدات علي البحر يعني هتقدر تعيش في خصوصية ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور ثانى بر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل - في جنوب سيناء مصر

يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور وسط يحت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية علي بحر من روزا براس سدر مباشرة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا في جو معتدل طول السنة بمقد - في جنوب سيناء مصر

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا في جو معتدل طول السنة بمقد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك و سعادتك تهمنا روزا بتوفرلك شالية بحديقة واسعة وفرح اولادك مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي دا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

9/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager