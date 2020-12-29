امتلك شاليهك بروف علي اجمل شاطئ ذهبي في راس سدر

شاليه لقطة بموقع متميز للبيع بمقدم 84 الف فقط في راس سدر وتسهيلات في السداد وبدون فوايد بمساحة عشان تقدر تستمع بحفلات السهر مكون من (2غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) بمقدم 84 الف فقط وتسهيلات في السداد .واستمتع بخدامات القريه من : ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب01013937774