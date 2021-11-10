امتلك شاليهك بروف عشان تستمع بحفلات الشواء بدون مقدم في احسن قري راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف عشان تستمع بحفلات الشواء بدون مقدم في احسن قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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"شاليهك مستنيك في لاسيندا تاني بروف للاستمتاع باحلي حفلات الشواء مع اسرتك فيو رائع علي الكريستال لاجون بأحسن نظام سداد مساحة شاليهك 104م(3غرف+ريسبشن+مطبخ امريكان+2حمام) من افضل مميزات قريتنا 1-فندق 4 نجوم 2-مسجد كبير 3-اكتر من7 حمامات سباحه +مغطاه للسيدات 4-مطاعم وكافيهات بقسط ربع سنوي 83 الف بدون فوائد عشان تعرف كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنرد عليك فورا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shahenda
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 83,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2021
رقم الإعلان: 2110817
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: متلك شاليهك بدون مقدم في راس سدر بفيو رائع علي الكريستال لاجون - في جنوب سيناء مصر

متلك شاليهك بدون مقدم في راس سدر بفيو رائع علي الكريستال لاجون

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"امتلك شاليهك بدون مقدم في قريه من القري في راس سدر قرية لاسيندا شاليهك مساحته 75م(2غرفه+2حمام+ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

47,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيندا راس سدر والحق معانا الخصومات - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيندا راس سدر والحق معانا الخصومات

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مستني ايه الحق امتلك شاليهك بدون مقدم واحسن الخصومات في لاسيندا راس سدر شاليهك مساحته 67م(غرفه+ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

41,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بدون فوائد بأحسن نظام سداد راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بدون فوائد بأحسن نظام سداد راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيندا راس سدر بدون مقدم والتقسيط المريح دور تاني بروف لتستمتع باحلي حفلات الشواء و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

71,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بدون مقدم بأحلي فيو في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بدون مقدم بأحلي فيو في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"مستني ايه امتلك معانا شاليه في لاسيندا ارقي قري راس سدر بالتقسيط المريح شاليهك مساحته 35م استو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع يطل علي الكريستال لاجون بدون مقدم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع يطل علي الكريستال لاجون بدون مقدم في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"امتلك شاليهك بفرصة لن تتكرر بدون مقدم بأحسن نظام سداد في لاسيندا ارقي القري في راس سدر مساحة شا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

33,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: الحق الخصومات شاليه للبيع بدون مقدم واحسن نظام سداد في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

الحق الخصومات شاليه للبيع بدون مقدم واحسن نظام سداد في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"امتلك شاليهك بدون فوائد في لاسيندا راس سدر من اهدى وارقي القري السياحيه مساحة شاليهك 63م (غرفة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

47,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيندا بأقل مقدم يطل علي فيو رائع في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيندا بأقل مقدم يطل علي فيو رائع في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"من غير تفكير شاليهك مستنيك في لاسيندا راس سدر من احسن القري بأحسن نظام سداد مساحة شاليهك 92م(2غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيندا بأقل مقدم يطل علي فيو رائع في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيندا بأقل مقدم يطل علي فيو رائع في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

"من غير تفكير شاليهك مستنيك في لاسيندا راس سدر من احسن القري بأحسن نظام سداد مساحة شاليهك 92م(2غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

10/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فParadise متشطب وعيش حياة حلوة ع البحر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فParadise متشطب وعيش حياة حلوة ع البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك برفاهية اكتر مع عيلتك و ابدأ حياة جديدة فى Paradise راس سدر و امتلك شاليه بتشطيب اكسترا سو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

238,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: للبيع شالية برووف مساحة 75م بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم خيالى - في جنوب سيناء مصر

للبيع شالية برووف مساحة 75م بفيو على البحرفى راس سدر بمقدم خيالى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع كل اجازة مع عيلتك على اجمل شاطئ رملى في لاسيرينا باى لان شاليهك على البحر مباشرة يعني اولادك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع برووف وفيو عالبحر في لاسيرينا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع برووف وفيو عالبحر في لاسيرينا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

جيبنالك البحر لحد عندك فى لاسيرينا باى راس سدر الشالية بموقع متميز على البحر مباشرة وبرووف هتقدر تست.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى بأقل مقدم والفرش هدية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى بأقل مقدم والفرش هدية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فى لاسيرينا باى الساحرة براس سدر حيث المياةالصافية والرمال الناعمة امتلك شاليهك واستمتع باجمل اطلالة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

59,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: بتدور على شالية بمقدم بسيط فى راس سدر ومفروش كمان - في جنوب سيناء مصر

بتدور على شالية بمقدم بسيط فى راس سدر ومفروش كمان

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بتدور على شالية على البحر علطول يبقى شاليهك موجود فى لاسيرينا باى و مش هتشيل هم انك تفرشة لانة مفروش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: فى لاسيرينا باى امتلك شاليهك مفروش وعلى البحر - في جنوب سيناء مصر

فى لاسيرينا باى امتلك شاليهك مفروش وعلى البحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

البحر جالك لحد عندك ووفرنا عليك مشوار البحر لان الشالية بتاعك على البحر مباشرةعشان تستمتع انت واسرتك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

3/11/2021
صورة الاعلان: احجز شاليهك فى لاسيرينا باى بمقدم خيالى - في جنوب سيناء مصر

احجز شاليهك فى لاسيرينا باى بمقدم خيالى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

احجز شاليهك في لاسيرينا باي بفيو على البحر ولا اروع واستمتع باطلالة ساحرة انت واسرتك الشالية مساحتة8.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

3/11/2021
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