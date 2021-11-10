امتلك شاليهك بروف عشان تستمع بحفلات الشواء بدون مقدم في احسن قري راس سدر

"شاليهك مستنيك في لاسيندا تاني بروف للاستمتاع باحلي حفلات الشواء مع اسرتك فيو رائع علي الكريستال لاجون بأحسن نظام سداد مساحة شاليهك 104م(3غرف+ريسبشن+مطبخ امريكان+2حمام) من افضل مميزات قريتنا 1-فندق 4 نجوم 2-مسجد كبير 3-اكتر من7 حمامات سباحه +مغطاه للسيدات 4-مطاعم وكافيهات بقسط ربع سنوي 83 الف بدون فوائد عشان تعرف كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنرد عليك فورا