امتلك شاليهك بروف عشان تستمع بحفلات الشواء بدون مقدم في احسن قري راس سدر

(للبيع)
|"شاليهك مستنيك في لاسيندا تاني بروف للاستمتاع باحلي حفلات الشواء مع اسرتك فيو رائع علي الكريستال لاجون بأحسن نظام سداد مساحة شاليهك 104م(3غرف+ريسبشن+مطبخ امريكان+2حمام) من افضل مميزات قريتنا 1-فندق 4 نجوم 2-مسجد كبير 3-اكتر من7 حمامات سباحه +مغطاه للسيدات 4-مطاعم وكافيهات بقسط ربع سنوي 83 الف بدون فوائد عشان تعرف كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنرد عليك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|83,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110817
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