امتلك شاليهك بروف بمقدم297000 في العين السخنة

كل بتحلم بيه هتلاقيه عندنا روزا بتوفرلك شاليهك بروف لحفلات الشواه بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع )وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب