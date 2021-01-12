امتلك شاليهك بروف باقساط تصل الي 72 شهر بالسخنة

(للتقسيط)
|عيش مصيفك اللي بتحلم بيه في بالم بيتش امتلك شاليهك عند التعاقد وقسط الباقي عل 72شهربدوان فوائد واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد وحاجات تانية كتير شاليهك مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) تواصل معانا واحجز وحدتك فبل اي حد ع 010139337774 فون او واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- السويس
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|157,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079726
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