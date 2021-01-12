امتلك شاليهك بروف باقساط تصل الي 72 شهر بالسخنة

عيش مصيفك اللي بتحلم بيه في بالم بيتش امتلك شاليهك عند التعاقد وقسط الباقي عل 72شهربدوان فوائد واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد وحاجات تانية كتير شاليهك مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن) تواصل معانا واحجز وحدتك فبل اي حد ع 010139337774 فون او واتس