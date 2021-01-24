امتلك شاليهك بروف بارقي قري راس سدر

(للتقسيط)
|اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس روز حليتها شاليهك بجاردن بمساحة84م مكون من (2غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات: الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم بمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد +تشطيب سوبرلوكس لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- السويس
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081151
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