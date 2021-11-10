امتلك شاليهك بدون مقدم بأحلي فيو في راس سدر

(للبيع)
|"مستني ايه امتلك معانا شاليه في لاسيندا ارقي قري راس سدر بالتقسيط المريح شاليهك مساحته 35م استوديو(غرفه+ريسبشن+مطبخ امريكان+حمام) يطل علي فيو رائع كريستال لاجون من افضل ممزاتها الكتيره 1-مطاعم وكافيات 2-فندق 4 نجوم للاستمتاع بالخدمه الفندقيه 3-كيدز اريا عشان اطفالك يستمتعو 4-مسجد كبير 5-اكوا بارك بقسط ربع سنوي 25 الف بدون فوائد عشان تعرف اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب علي 01279848994 هنرد عليك فورا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110827
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