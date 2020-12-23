امتلك شاليهك بحديقة واسعة واستمتع بالتزلج الهوائي ورياضة اليخوت براس سدر

شاليهك بحديقة واسعة بخليج رأس المطارمة في راس سدر بمساحة 120م مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) استمتع باجمل المناظر الطبيعيه و خدامات القرية: مسرح روماني سوبر ماركت كافيتريا على الشاطئ شاطئ رملي بطول 600 م عديم المد والذر امن وحراسة على مدار 24 ساعة مجموعة من الملاعب سينما شاطئ لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774