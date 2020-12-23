امتلك شاليهك بحديقة واسعة واستمتع بالتزلج الهوائي ورياضة اليخوت براس سدر

(للتقسيط)
|شاليهك بحديقة واسعة بخليج رأس المطارمة في راس سدر بمساحة 120م مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) استمتع باجمل المناظر الطبيعيه و خدامات القرية: مسرح روماني سوبر ماركت كافيتريا على الشاطئ شاطئ رملي بطول 600 م عديم المد والذر امن وحراسة على مدار 24 ساعة مجموعة من الملاعب سينما شاطئ لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077223
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