امتلك شاليهك بحديقة واسعة بمقدم311000

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة واسعة بمقدم311000 - في السويس مصر

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امتلك شاليه من روزا بحديقة كبيرة واستمتع باجمل فيو علي البحر بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن كبير ) وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- السويس
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 311,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071875
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استمتع بحفلات الباربكيو واملك شاليهة بروف في العين السخنة

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10/11/2020
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فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن في العين السخنة

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311,000 جنيه

10/11/2020
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امتلك شاليهك بروف بمقدم297000 في العين السخنة

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العنوان:

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10/11/2020
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استلم شاليهك فوري في السخنة باقل مقدم

(للتقسيط)

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8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليه فوري في العين السخنة بمقدم خيالي - في السويس مصر

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8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فوري واستمتع باجازتك في السخنة

(للبيع)

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العنوان:

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8/11/2020
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صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا بروف وعلي زوقك في بلوبلو في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا بروف وعلي زوقك في بلوبلو في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

115,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فروى واستمع باجمل شاطئ في بلوبلو - في السويس مصر

استلم شاليهك فروى واستمع باجمل شاطئ في بلوبلو

(للبيع)

- في السويس مصر

بنوفرلك شاليهك بمساحة 115م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن كبر)علي اجمل بحر باقل مقدم واطو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

315,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فوري علي وقع متميز من من البحر في بلولو - في السويس مصر

استلم شاليهك فوري علي وقع متميز من من البحر في بلولو

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

335,000 جنيه

8/11/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فوري وبدون مقدم في العين السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع استلام فوري وبدون مقدم في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وشاليهك 125 اول ( 3 غرف منهم غرفة ماستر +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكي + تراس) وقريبة من القاهرة كمان.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في العين السخنة واستمتع باجازتك مع اسرتك - في السويس مصر

امتلك شاليه في العين السخنة واستمتع باجازتك مع اسرتك

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك 125 ارضي (3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكي + تراس+ حديقة ) وبمقدم 529 الف ف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

529,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: "امتلك شاليهك الان واستلم فورا وخلي مصيفك احلى في العين السخنة " - في السويس مصر

"امتلك شاليهك الان واستلم فورا وخلي مصيفك احلى في العين السخنة "

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك الان واستلم فورا وخلي مصيفك احلى في العين السخنة وشاليهك 125 اول ( 3 غرف منهم غرفة ماس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

307,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: فرصة لا تعوض استلم شاليهك فورا وبدون مقدم في العين السخنة - في السويس مصر

فرصة لا تعوض استلم شاليهك فورا وبدون مقدم في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك 115 ارضي (3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكي + تراس+ حديقة بدون مقدم والباقي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

20/10/2020
صورة الاعلان: قضي وقتك مع اصحابك وامتلك شاليه فورا ف العين السخنة - في السويس مصر

قضي وقتك مع اصحابك وامتلك شاليه فورا ف العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وبمقدم397 الف فقط والباقي بالتقسيط المريح وشاليهك 125 ارضي ( 3 غرف منهم غرفة ماستر +2 حمام +ريسبشن .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

397,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا في العين السخنة ومتستناش كتير - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا في العين السخنة ومتستناش كتير

(للبيع)

- في السويس مصر

"شاليهك 120 ارضي (3 غرف منهم غرفة ماستر +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكي + لوبي + تراس+ حديقة ) وبم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

380,000 جنيه

19/10/2020
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