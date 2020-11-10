امتلك شاليهك بحديقة واسعة بمقدم311000

امتلك شاليه من روزا بحديقة كبيرة واستمتع باجمل فيو علي البحر بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +جاردن كبير ) وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب