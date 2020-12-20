امتلك شاليهك بحديقة كبيرة واستمتع بمصيفك في جو هادي ومنعش براس سدر

امتلك شاليه بحديقة استمتع انت وعيلتك بجمال الطبيعية وجو هادية ومنعش طول السنة بتصميم فريد للاستمتاع بالبحر والمساحات الخضراء بمساحة 84م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) استمتع باجمل المناظر الطبيعيه والرحلات السياحية العلاجية و خدامات القرية: -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -صالةجيم -نادي صحي لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774