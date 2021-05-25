امتلك شاليهك بحديقة جميلة والفرش هدية فى لاسيرينا باى

عيش الخصوصية و الجمال وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى واستمتع بافضل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة و مطاعم و خدمات تانية كتير كلها قريبة من البحر شاليهك 85 م ( 2 غرفة نوم +حمام + ريسبشن + مطبخ امريكان + حديقة جميلة ) تشطيب سوبر لوكس و الفرش هدية ب74 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لحياة اكتر خصوصية لعيلتك فى لاسيرينا باى راس سدر كلمنا فون او واتس ع 01201135481