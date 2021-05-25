امتلك شاليهك بحديقة جميلة والفرش هدية فى لاسيرينا باى

(للبيع)
|عيش الخصوصية و الجمال وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى واستمتع بافضل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة و مطاعم و خدمات تانية كتير كلها قريبة من البحر شاليهك 85 م ( 2 غرفة نوم +حمام + ريسبشن + مطبخ امريكان + حديقة جميلة ) تشطيب سوبر لوكس و الفرش هدية ب74 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد لحياة اكتر خصوصية لعيلتك فى لاسيرينا باى راس سدر كلمنا فون او واتس ع 01201135481
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا باى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|74,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095014
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