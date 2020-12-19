امتلك شاليهك بجاردن واستمتع باطلالة متميزة علي بحر براس سدر

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك بموقع متميز من البحر بمساحة 67م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) استمتع باجمل المناظر الطبيعيه والرحلات السياحية العلاجية و خدامات القرية: -2ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -صالةجيم -نادي صحي لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|67,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076691
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