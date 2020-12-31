امتلك شاليهك بجاردن من روزا وعيش حياه الرفاهية

بمقدم 130 الف بس وتسهيلات في السداد امتلك شاليهك بجاردن +تشطيب سوبرلوكس قدام ملاهي مائية وفرح اولادك واتبسط انت وعيلتك كل ده هتلاقيه مع روزا وباعلي مستوي من الرفاهية بمساحة130ممكون من (3غرفة+2حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات:الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب