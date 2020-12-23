امتلك شاليهك بجاردن كبير في راس سدر وعيش الخيال

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك بجاردن كبير و وسط شبه جزيرة وهتصيف وتستثمر وهتلاقي كل اللي بتحلم بيه بمساحة 68 م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة) واستمتع بخدامات القرية: -سلاسل مطاعم مميزة -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -صالةجيم -نادي صحي لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077263
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