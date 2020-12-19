امتلك شاليهك بجاردن كبير علي اجمل بحر بموقع متميز

(للبيع)
|امتلك شاليهك بموقع متميز من البحر بمساحة 120م مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة 80م) استمتع باجمل المناظر الطبيعيه والرحلات السياحية العلاجية و خدامات القرية: -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت -كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|260,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076794
67,000 جنيه
84,000 جنيه
67,000 جنيه
84,000 جنيه
84,000 جنيه
84,000 جنيه
84,000 جنيه
84,000 جنيه
67,000 جنيه
84,000 جنيه
168,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
67,000 جنيه
84,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
67,000 جنيه
(للتقسيط)- في جنوب سيناء مصر
68,000 جنيه