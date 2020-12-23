امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للبيع)
|امتلك شاليهك بالفرش علي بعد14 كم من بوابات العين السخنة علي خليج السويس. مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبشن+تراس +الفرش هدية) -واستمتع بخدامات القرية (اكوا بارك+ملاعب+تراك دراجات) -تتميز قريه لاسيرينا بالم بيتش بالمياه الفيروزية والهواء المنعش -تتميز قريه لاسرينا بالم بيش بيتش ان جميع الوحدات تشاهد البحر بالكامل انتهز الفرصة واحجز وحدتك كلمنا علي الفون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|89,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078865
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