امتلك شاليهك بالفرش هدية في العين السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالفرش هدية في العين السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك تشطيب سوبرلوكس+الفرش هديه بفيو مميز ع البحر مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبالقرب من جميع من خداماتك يعني هتقدر تستمع باجمل وقت جوا القريه يلا مستني ايه امتلك شاليهك بمقدم 89 الف بس وقسط الباقي علي 6سنوات يلا كلمنا دلوقتي ومتضعيش الفرصة ع01013937774 فون او واتس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 89,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/1/2021
رقم الإعلان: 2078982
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا من بالم بيتش في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فورا من بالم بيتش في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استلم فوراااااا شاليهك باجمل قري العين السخنة برؤية مميزة ع البحر مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة - في السويس مصر

استلم شاليهك فورااااامن بالم بيتش في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استلم فوراااااا شاليهك باجمل قري العين السخنة برؤية مميزة ع البحر مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

489,000 جنيه

6/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بتراس والفرش هدية في العين السخنة علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالفرش علي بعد14 كم من بوابات العين السخنة علي خليج السويس. مكون من (غرفة+حمام+مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

5/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة - في السويس مصر

شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة - في السويس مصر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

-الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك من بلوبلو فووووري - واستفيد بكل انشطة القرية في هواء منعش طول السنة : .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ارضى بحديقة بالفرش من بالم بيتش في العين السخنة بعد 14 كم م - في السويس مصر

امتلك شاليهك ارضى بحديقة بالفرش من بالم بيتش في العين السخنة بعد 14 كم م

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بموقع متميز من البحر بمساحة 65م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+حديقة ) استمتع باجمل ال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

21/12/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف في بلوبلو وعيش الرفاهية بمنطقة طواحين الهواء - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف في بلوبلو وعيش الرفاهية بمنطقة طواحين الهواء

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بالمياه البانورامية والرمال الناعمةالصافية بدون صخورعن طريق زعفرانه وعلي 7.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي - في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه لقطة للبيع بموقع متميز علي البحر عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي - في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بهدوء البحر والهواء النقي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه لقطة للبيع بموقع متميز علي البحر عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

17/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستمتع بمياه البحر الاحمر بلوبلو علي بعد 70 دقيقة من القاه - في السويس مصر

امتلك شاليهك واستمتع بمياه البحر الاحمر بلوبلو علي بعد 70 دقيقة من القاه

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بروف واستمتع بالمياه البانورامية والرمال الناعمةالصافية بدون صخورعن طريق زعفرانه وعلي 7.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة واسعة وهدي اعصابك علي اجمل بحر في العين السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك بحديقة واسعة وهدي اعصابك علي اجمل بحر في العين السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بجمال وهدوء البحر وهدي اعصابك وامتلك شاليهك فورااااااااا بحديقة واسعة عن طريق زعفرانه وعلي 70.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

16/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع بصوت امواج البحر وهدي اعصابك وجدد طاقتك وامتلك شاليهك فورااااااااا بحديقة واسعة عن طريق زعفرا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

15/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بروف من بلوبلو واتنقل بين انحاء القريه في lazy river بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع بهواء طبيعي ومنعش طول السنة باطلالة مميزة علي البحر وامتلك شاليه بروف واسع عن طريق زعفرانه وع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

251,000 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك بجاردن علي مصاطب يعني هتشوف البحر يالكلمل بمنطقة طواحين الهواء عن طر - في السويس مصر

شاليهك بجاردن علي مصاطب يعني هتشوف البحر يالكلمل بمنطقة طواحين الهواء عن طر

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك بجاردن علي مصاطب يعني هتشوف البحر يالكلمل بمنطقة طواحين الهواء عن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: شاليهك على البحر - في السويس مصر

شاليهك على البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

#شاليه_للبيع امتلك شاليهك على البحر فى قلب مدينة #الجلالة فى #العين_السخنه شاليهك فى قلب مدينة الجلا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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2/12/2020
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