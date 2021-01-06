امتلك شاليهك بالفرش هدية في العين السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك تشطيب سوبرلوكس+الفرش هديه بفيو مميز ع البحر مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) وبالقرب من جميع من خداماتك يعني هتقدر تستمع باجمل وقت جوا القريه يلا مستني ايه امتلك شاليهك بمقدم 89 الف بس وقسط الباقي علي 6سنوات يلا كلمنا دلوقتي ومتضعيش الفرصة ع01013937774 فون او واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|89,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078982
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(للتقسيط)- في السويس مصر
168,000 جنيه
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