امتلك شاليهك بالعين السخنة واستمتع بأحلي بحر

(للبيع)
|امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بأحلي بحر واحلي جو معتدل وهتستجم في كل هدوء وبدون ازعاج وبعيد عن الزحمة وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها من حمامات سباحة ومول تجاري واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكمان في نماذج مصغرة من المعالم الحضارية وحاجات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبمقدم بسيط وبالتسقيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050255
161,000 جنيه
165,000 جنيه
128,000 جنيه
101,000 جنيه
92,000 جنيه
122,000 جنيه
192,000 جنيه
195,000 جنيه
120,000 جنيه
170,000 جنيه
92,000 جنيه
167,000 جنيه
253,000 جنيه
105,000 جنيه
146,000 جنيه