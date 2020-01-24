امتلك شاليهك بالعين السخنة واستمتع بأحلي بحر

امتلك شاليهك في العين السخنة واستمتع بأحلي بحر واحلي جو معتدل وهتستجم في كل هدوء وبدون ازعاج وبعيد عن الزحمة وجمب كل الخدمات اللي هتحتاجها من حمامات سباحة ومول تجاري واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكمان في نماذج مصغرة من المعالم الحضارية وحاجات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش وبمقدم بسيط وبالتسقيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر