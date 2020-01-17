امتلك شاليهك بالعين السخنة بدون فوائد وبالتقسيط المريح

(للبيع)
|امتلك شاليهك بالعين السخنة واستمتع بڨيو الاهرامات وابو الهول والقلعة ونهر النيل وغيرهم كتير وهتستمتع بخدمات كتير منها حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|96,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049344
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