امتلك شاليهك بالسخنة جمب كل خدماتك واحتياجاتك

(للبيع)
|امتلك شاليهك بلاسيرينا السخنة واستمتع بكل خدماتك واحتياجات جمب شاليهك من محلات تجارية وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة واكوا بارك وكمان هتستمتع بنماذج مصغرة للمعالم الحضارية كل يوم من شاليهك والشاليه ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050543
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