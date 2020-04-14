(للتقسيط)
|امتلك شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من شاليهك وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم يلا متستناش كتير وكلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|74,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057875
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